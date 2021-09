Nicht nur die Medaille zählt

"Nichts ist unmöglich" hat sich Taner Erkilic auf den Arm tätowieren lassen. Der 23-Jährige hat eine Lernbehinderung und trainiert in einem gemischten Basketballteam für die Medaille. Das gemeinsame Ziel schweißt zusammen, so gelingt Inklusion ganz einfach.



Auch Reiterin Inka Thun träumt von einer Medaille. Aufgrund ihrer Frühgeburt ist sie entwicklungsverzögert, der Pferdesport hilft ihr auch, die Hürden im Alltag zu überwinden. Beide Sportler erzählen, was sie antreibt und wie der Sport ihnen geholfen hat, persönliche Ziele zu erreichen.



Special Olympics will Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft verhelfen. Die Weltsommerspiele finden vom 14. bis 21. März 2019 in Abu Dhabi und Dubai statt.