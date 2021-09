Wir wollen helfen

In der Stadt Herne, nahe Dortmund, ist es in der „Arche“ ruhig geworden - kein Mittagessen, keine Hausaufgaben für Kinder. Doch die Familien sind auf das kostenlose Essen des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerk angewiesen. Durch die aktuelle Situation wächst die finanzielle Not der Eltern. Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen mit Hilfspaketen die Familien.



Auf dem Hamburger Kiez ist der "Elbschlosskeller" bekannt als Anlaufstelle für obdachlose Menschen. Nachdem Kneipenwirt Daniel Schmidt seine Kultkneipe schließen musste, hat er das Lokal kurzerhand in eine Suppenküche und Kleiderkammer verwandelt. Es sind allein etwa 200 Kilogramm Lebensmittel-Spenden zusammengekommen. Während der Ausgabe von Essen, Jacken und Decken kontrolliert die Polizei, ob die zwei Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden. "Der Kiez hält zusammen", sagt Daniel Schmidt.