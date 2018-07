Generation What? - Arbeit und was noch?

Was bedeutet jung sein in Europa heute? Die europaweite multimediale Jugendstudie "Generation What?" zeigt durch interaktive Online-Umfragen, wie die junge Generation wirklich denkt.



Feiern, Spaß haben, Grenzen austesten, das Leben wie in einem Rausch genießen – und auf der anderen Seite Ruhe suchen, sich auf das Wesentliche besinnen, nachhaltig leben.



Ein junger Erwachsener zu sein heißt viel zu experimentieren - mit Gefühlen, starken Empfindungen und anderen Dingen. Das ist nicht neu und quasi die Definition von Jugend. Neu sind allerdings die verlängerte Dauer dieser Experimentierphase und die Selbstverständlichkeit, mit der jeder Einzelne und die Gesellschaft dies akzeptieren.