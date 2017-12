Traditionell richtet der Papst am ersten Weihnachtstag eine Friedensbotschaft an die Welt und spendet den Segen "Urbi et Orbi - der Stadt und dem Erdkreis". Für Papst Franziskus ist es nach seiner Wahl im März 2013 das zweite Mal, dass er sich zu Weihnachten mit seiner Botschaft an die Welt wendet. Nach Angaben des Vatikans sind jedes Jahr rund 100 Fernsehanstalten aus knapp 60 Ländern live bei dem Ereignis dabei. Für Deutschland überträgt traditionell das ZDF an Weihnachten den Segen "Urbi et Orbi" direkt aus Rom. Den Kommentar spricht Jürgen Erbacher.