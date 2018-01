Bin ich Jesus, dass ich andere heilen kann?

Er wird übertragen aus der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Dies liegt unweit von Leipzig. Nur noch rund zwanzig Prozent der Menschen dort gehören der Evangelischen oder der Katholischen Kirche an, die meisten anderen sind konfessionslos. Was es bedeutet, dort im Alltag Christ zu sein, soll in diesem Gottesdienst am zweiten Fastensonntag gezeigt werden.



Musikalische Unterstützung erhalten Propst Gerhard Nachtwei und Diakon Ottmar Bier von einem Projektchor und einem Bläserensemble der Gemeinde.