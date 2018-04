Das hörende Herz

Dekan Paul Solomon begrüßt gemeinsam mit Diözesanbischof Benno Elbs die mitfeiernde Gemeinde in der Stadtpfarrkirche St. Gallus in Bregenz in Vorarlberg. Die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernsehgeräten sind ebenfalls herzlich eingeladen, diese Feier mitzuerleben.