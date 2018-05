Die Heilige Messe steht unter dem Leitwort der diesjährigen Heiligtumsfahrt: "Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde" (Gen 12,1). "In unserem Glauben sind wir auch heute aufgerufen, dem Wort Gottes immer wieder neu zu folgen", erklärt Bischof Mussinghoff diesen alttestamentlichen Aufruf Gottes an Abraham aus dem Buch Genesis. Er deute auf das ganze Leben als Pilgerfahrt hin. "Der Glaube ist es, der uns auf unseren gemeinsamen Weg in der Kirche ruft, der uns in Bewegung bringt." Die Reliquien der Aachener Heiligtumsfahrt seien dabei Zeichen auf diesem Weg, "die uns näher bringen zu Maria und Johannes, vor allem aber zu Jesus", so der Bischof weiter.