Evangelische Christvesper

Manche bezeichnen die Geburt Christi als "Wunder der Weihnacht". Für andere ist es einfach eine schöne alte Geschichte, dass Gott in einem Kind zur Welt kommt.



In dem Gottesdienst diskutieren zwei Engel die Frage, was sich Gott dabei gedacht haben mag, in einem ärmlichen Stall als Mensch geboren zu werden. Die Antwort, die am Ende sichtbar wird, führt in die Mitte der christlichen Weihnachtsbotschaft.



Für die musikalische Gestaltung sorgen ein Bläserquartett, der Kinderchor der Gemeinde und ein Gesangstrio.



Nach dem Gottesdienst ist das Zuschauertelefon unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 bis 1:00 Uhr erreichbar. (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend.)