Evangelische Christvesper

Iris und Carsten Lenz begleiten den Gottesdienst an Orgel und Klavier.

Quelle: Carsten Lenz

Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm und Kirchenpräsident Volker Jung widmen sich am Heiligabend dem Wunder der Weihnacht: der Geburt eines Kindes in Kälte und Dunkelheit, ein Licht in der Nacht, der längsten des Jahres, die in Schrift und Liedgut die "Heilige Nacht" heißt.



Für die musikalische Gestaltung sorgen der Kinder- und Jugendchor "canto vocale" sowie der Telemann-Chor Ingelheim. Leitung, Orgel und Klavier: Iris und Carsten Lenz.