Evangelischer Gottesdienst

Die Gemeinde in Wilhelmshaven-Bant pflegt auch an Ostern die Gemeinschaft aller Generationen, vom Kindergartenkind bis zum hochbetagten Menschen. Im Rhythmus des Kirchenjahres geben sie einander weiter, was ihnen wesentlich ist, besonders ihren Glauben an Christus, der alles Leid überwunden hat und von den Toten auferstanden ist.



Mit diesem Bekenntnis reihen sich die Banter Christen in die Schar der Jünger ein, die seit dem ersten Ostermorgen von der Auferstehung Jesu erzählten. Sie sind in den Fenstern der Banter Kirche kunstvoll dargestellt. In einer Welt, die sich rasant, für manche sogar beängstigend verändert, setzt dieser Ostergottesdienst ein Zeichen für Hoffnung, Zuversicht und Weite.



Carina Lasch-Lind (Orgel), Stefan Stalling (E-Piano) und das Festive Streichquartett laden mit festlicher Ostermusik zwischen Bach und neuen geistlichen Liedern dazu ein, in die Osterbotschaft einzustimmen.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der evangelischen Kirche unter der Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute. Mobilfunkkosten abweichend).