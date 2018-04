Aus heiterem Himmel

Was es mit den Engeln auf sich hat und wo die Grenze zwischen Theologie und Esoterik zu ziehen ist, darum geht es Pfarrerin Dr. Schardien in ihrer Predigt. Darüber hinaus steht der Namensgeber der Kirche, der Erzengel Michael, im Mittelpunkt.



Musikalisch wird der Gottesdienst von Florian Schuh und seinem Bläserquartett gestaltet. An der Orgel spielt David Jochim.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der evangelischen Kirche unter der Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute. Mobilfunkkosten abweichend).