"Heimat" ist auch ein Lebensthema von Pfarrer Lukas Stuck. Er war bereits in Nord- und Südamerika zu Hause und engagiert sich mit seiner Gemeinde für Menschen von verschiedenen Kontinenten. Seine reformierte Gemeinde ist zum bunten Treffpunkt für Flüchtlinge und Einheimische geworden. Dabei wirft die Zuwanderung auch Fragen auf: Was bedeutet Heimat heute? Und was hat die Bibel dazu zu sagen? Darüber kommt Pfarrer Lukas Stuck im Fernsehgottesdienst mit Flüchtlingen ins Gespräch.



Der Jodlerklub Edelweiss Zofingen, das Wäberchörli Bern und das Ländlerquartett André Meier führen die Aargauer Jodelliturgie von Stephan Haldemann und Peter Künzi auf. An der Orgel spielt Hans Jürg Bättig.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der evangelischen Kirche unter der Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute. Mobilfunkkosten abweichend).