Zum Niederknien

Wie die drei das Gotteskind finden und was ihnen auf ihrer abenteuerlichen Reise dorthin zustößt - das erzählt der Fernsehgottesdienst fast im Stil eines echten Roadmovies. Er regt damit zu Entdeckungen auf einer "inneren Lebensreise" an und lüftet ein Geheimnis.



Dadurch lenkt der Gottesdienst zur Epiphaniaszeit gleichzeitig den Blick auf den kulturellen Reichtum aller kirchlichen Feiertage. Diese bilden im Jahr 2018 einen Schwerpunkt der ZDF-Gottesdienste.



Clara Ernst (Orgel), Martin Heider (Piano) und das Duo "Saite an Saite" (Diana Schneider, Violine und Valeska Gleser, Harfe) sorgen für festliche Musik zum Hören und Mitsingen.



Nach dem Gottesdienst können Sie bis 19:00 Uhr die Gemeinde erreichen. Unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend).