Eine überwältigende Nachricht

Christen singen zu Ostern ihre fröhlichsten Lieder, tänzerisch beschwingt oder in jubelndem Trotz. Besonders eindrücklich bekennt ein Choral aus Händels "Messias" den Sieg des Lebens über den Tod.



Die Kantorei der Christuskirche in Detmold verwebt diesen Choral im ZDF-Gottesdienst klangvoll mit dem Osterevangelium. Zugleich sind Christen seit dem ersten Osterfest auch nachdenkliche Töne vertraut: Die Bibel erzählt auch von Zweifeln und Misstrauen unter den ersten Osterzeugen.



Pfarrerin Rieke-Kochsiek wägt in ihrer Predigt mit Jugendlichen beide Stimmen ab und lädt die Gemeinde anschließend zur Tauferinnerung ein. Christoph Grohmann spielt die Orgel, das Ensemble à cordes Detmold gestaltet die Choräle der Kantorei unter der musikalischen Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Burkhard Geweke.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der evangelischen Kirche unter der Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Mobilfunkkosten abweichend).