Wir haben hier keine bleibende Stadt

"Das Leben hier verändert sich rasend schnell, und die Menschen müssen mit, wenn sie nicht auf der Strecke bleiben wollen", meint Aljona Hofmann, die Pfarrerin der deutschsprachigen Gemeinde in Moskau. Leben wie im Zeitraffer, das gilt auch für ihre Gemeinde.



Die meisten hier sind nur für drei bis vier Jahre in Russland, bis ihr beruflicher Weg sie wieder woandershin führt. Was gibt Halt im Wandel der Zeit? Das ist das Thema des Gottesdienstes. Für die Musik sorgen Musiker der Gemeinde und ein deutsch-russischer Chor des Goethe-Instituts Moskau.



Nach dem Gottesdienst ist das Zuschauertelefon bis 19 Uhr erreichbar. Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend).