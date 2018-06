In dieser Komposition hat Bernstein jüdische und christliche Musik-Traditionen verbunden und seine Hoffnung auf Frieden und Geschwisterlichkeit zum Ausdruck gebracht. Begegnung und Weite spiegelt sich in diesem Gottesdienst auch in der internationalen Besetzung der Instrumentalmusik: Unter der musikalischen Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektorin Ingeborg Schilffarth spielen Slawomir Mscisz Percussion, Laurence Tercier die Harfe und Andreas König die Orgel.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Mobilfunkkosten abweichend).