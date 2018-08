Evangelischer Gottesdienst

Ein Patentrezept dafür gibt es zwar nicht, aber Worte der Bibel und die Erfahrungen zweier Ehepaare wie auch einer geschiedenen Frau regen in diesem Fernsehgottesdienst dazu an, eigene Liebesgeschichten noch einmal neu im Horizont des christlichen Glaubens zu betrachten - mit bekannten Chorstücken vom "schönsten Tag des Lebens" wie dem Brautchor aus Wagners Lohengrin.



Dagmar Grössler-Romann spielt Cajón und Vibrafon, Helmut Reuter Kontrabass und Anton Bovensmann die Orgel, Ralf Grössler am Flügel hat die musikalische Gesamtleitung.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute. Mobilfunkkosten abweichend).



Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de