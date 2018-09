Evangelischer Gottesdienst

Der Tourismus in Meran hat durch Konkurrenzdruck und Massenabfertigung jedoch auch seine Schattenseiten. Anlass für die evangelische Gemeinde, Gäste und Wirte zu einer gemeinsamen Auszeit in die Christuskirche einzuladen, das biblische Geheimnis guter Gastfreundschaft zu lüften und zu verraten, warum im Wagnis, Fremde zu beherbergen, für alle Segen liegt.



Mit dabei ist auch Lene Morgenstern. Die Gewinnerin Südtiroler Poetry-Slam-Wettbewerbe setzt sich augenzwinkernd mit Perfektionsansprüchen rund um Küche und Tafel auseinander. Dr. Stephan Kofler (Orgelpositiv) spielt mit Manuel Tumler (Trompete/Piccolotrompete) und Josef Höhn (Geige) festliche Musik von Händel, Telemann und Goller. Stefan Gstrein begleitet den Gemeindegesang an der Hauptorgel.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Mobilfunkkosten abweichend).



Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de; www.ev-gemeinde-meran.it