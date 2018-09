Evangelischer Gottesdienst

Die Predigt hält die württembergische Landesbauernpfarrerin Gabriele Walcher-Quast. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Eschental sorgt für die musikalische Ausgestaltung des Festgottesdienstes, der in einer Dreschscheune in Goggenbach gefeiert wird.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot des Evangelischen Bauernwerkes in Württemberg e.V. unter der Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute. Mobilfunkkosten abweichend).



Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de