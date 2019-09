Evangelischer Gottesdienst

In der Kreativ-Werkstatt der Stadtmission entdecken bereits die Kleinsten ihre Fähigkeiten, und im "Forum Lichtblick" werden Langzeitarbeitslose beraten. Um junge Familien zu unterstützen, hat die Stadt einen "Pakt für Pirmasens" ins Leben gerufen. Trotzdem haben nicht wenige hier das Gefühl, "abgehängt" zu werden. Orte wie Pirmasens gibt es in vielen Bundesländern. Auch deshalb wirbt Präses Dr. Michael Diener in seiner Predigt dafür, die im christlichen Glauben begründete Hoffnung auf ein erfülltes Leben überall im Land wachzuhalten.



Der Gottesdienst aus der Johanniskirche Pirmasens wird gestaltet von Pfarrerin Kerstin Strauch, die Musik kommt vom Jugendchor "Unisono" unter Leitung von Maurice Antoine Croissant.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute. Mobilfunkkosten abweichend.)



Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de