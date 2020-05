Im ZDF-Gottesdienst, der die Fastenaktion eröffnet, berichten Menschen aus der Marburger Paulusgemeinde, was sie in Zuversicht leben lässt. Die Predigt hält Susanne Breit-Keßler, die Kuratoriumsvorsitzende der Fastenaktion. Ebenfalls dabei: Pfarrer Markus Rahn.



Seit mehr als 35 Jahren lädt "Sieben Wochen Ohne" als Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben, spirituell aufzutanken und neue Lebensorientierung zu finden. Millionen Menschen in ganz Deutschland lassen sich darauf ein, den Blick auf den Alltag zu verändern: für sich allein, in Familien oder als Fastengruppe in den Gemeinden.