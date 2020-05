Freiheit hat offene Augen

Am 9. April 1945 wurde er im KZ Flossenbürg grausam erhängt - 75 Jahre später erinnern nun mitten in der Corona-Pandemie viele Christen und Kirchenvertreter an den Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Für Heinrich Bedford-Strohm, den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist er „ein klares Beispiel, wie Frömmigkeit zum Engagement für die Welt führt. Wer fromm ist, muss auch politisch sein“. Bonhoeffer sei von einer tiefen Frömmigkeit geprägt gewesen, die mit einer starken Weltzugewandtheit einhergegangen sei. Der Theologe wurde später weltberühmt durch seine Briefe aus dem Gefängnis, die unter dem Titel „Widerstand und Ergebung“ erschienen. Bonhoeffer, so Bedford-Strohm, habe es verstanden, „jenseits seiner eigenen Klassenherkunft mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Das hatte prägende Wirkung für die sozialethischen Konsequenzen seiner Theologie“. Gedanken, die später zum Beispiel südafrikanische Christen im Kampf gegen die Apartheid inspirierten.



Auch Wolfgang Huber würdigt Bonhoeffer als wichtigen Berater des Widerstands das NS-Regime und Vordenker von erstaunlicher Aktualität. „Das Aufregende ist, dass Bonhoeffer schon im April 1933, nach den ersten Aktionen des NS-Regimes gegen Juden, davon überzeugt war, dass Widerstand gegen Hitler notwendig sei“, sagte der frühere EKD-Ratsvorsitzende Huber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Zunächst habe er auf gewaltlosen Widerstand gesetzt. «Er wollte dafür sogar nach Indien zu Mahatma Gandhi fahren, um Genaueres von dessen Spiritualität und Inspiration zu lernen. Mit dem Fortschreiten der Diktatur in Deutschland gelangte Bonhoeffer dann aber zu der Überzeugung, dass Gewaltfreiheit nichts mehr bewirken würde“, so Huber. Als wichtigstes Vermächtnis Bonhoeffers nannte Huber neben dem Gedanken einer der Welt verpflichteten Diesseitigkeit des Christentums eine in der Zeit der Konspiration entworfene Ethik. Mit ihrem Leitbegriff einer „verantworteten Freiheit“ sei sie „von erstaunlicher Aktualität bis hin zur aktuellen Corona-Krise“, so Huber.

