Was wir jetzt brauchen

Woraus erwachsen die Kräfte? In diesen Tagen wird klar, dass die Auseinandersetzung mit der Corona-Krise nicht so bald beendet sein wird. Zugleich ringt die Gesellschaft um einen verantwortlichen Umgang mit der Pandemie und ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen, der jetzt gebraucht wird. Und was ist jetzt nötig, um miteinander gut durch diese Zeit zu kommen?



Die Predigt in diesem nicht öffentlichen Gottesdienst hält der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Für die Musik sorgen wieder Gesangssolisten aus der Gemeinde sowie Iris und Carsten Lenz an der Orgel und dem Flügel.