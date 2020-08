Evangelischer Gottesdienst

Gemeindearbeit über Social Media, via WhatsApp Trost und Hilfe spenden, auf Social Media gemeinsam beten: Das ist seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 der Alltag von Bettina Schlauraff, der Pfarrerin von St. Leo, der Dorfkirche in Bibra.



Viele der Menschen, mit denen sie seitdem Kontakt hatte, hatte sie bisher nicht als Mitte der Gemeinde wahrgenommen. Für viele schien der Glaube bisher vor allem Tradition zu sein, und die Berührungspunkte beschränkten sich auf die Grenzsituationen des Lebens: Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung, Krankheit. Und plötzlich, in der Corona-Krise, spielte ihr Glaube wieder eine Rolle, wurde Zuflucht und Hilfe, Erkenntnis.



Diesen Schwung möchte die Pfarrerin den Gläubigen mit in den Alltag geben. Dass aus dieser gigantischen gemeinsamen Grenzsituation die Erfahrung bleibt, dass der Glaube etwas ist, das nützlich ist. Etwas, das tatsächlich trägt.



Bibra liegt ganz in der Nähe der ehemaligen innerdeutschen Grenze, war viele Jahre lang Sperrgebiet und später am Rande des Sperrgebietes. Was das für den Alltag der Menschen bedeutete, kann man heute kaum nachempfinden. In 40 Jahren DDR hat sich in dieser südthüringischen Region eine feste Verbindung zum christlichen Glauben gehalten. Ein Festhalten am Glauben, der freimacht. Auch wenn das Schwere bleibt. Dass man neue Kraft schöpfen kann. Durch Gottes Nähe und durch die Gemeinschaft mit anderen.



‎Im Gottesdienst aus der alten Dorfkirche in Bibra werden sie davon ‎erzählen. Unter Leitung von Sebastian Fuhrmann singen Mitglieder des ‎Meininger Kammerchores. Die Orgel spielt Ludwig Zeisberg.‎



Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches ‎Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 ‎(6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten ‎abweichend.)‎



