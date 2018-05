25 Jahre Mauerfall

Vor 25 Jahren brachte die DDR-Bürgerbewegung die Mauer zum Einsturz. Mit einem zentralen Gedenkgottesdienst erinnert die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am 9. November an dieses Ereignis. Mit dem Gottesdienst eröffnet die EKD zugleich die Tagung ihrer Synode. Der Gottesdienst findet in der Dresdner Kreuzkirche statt, die auch ein Ort für Friedensgebete war.