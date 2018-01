Grenzenloser Lebensmut

Am Ewigkeitssonntag gedenken evangelische Christen ihrer Verstorbenen. Mit der schmerzlichen Erinnerung an geliebte Menschen scheint an diesem Tag auch die eigene Sterblichkeit auf. Unbequeme Fragen stellen sich ein: Wie verabschiede ich mich von meinen Lebensträumen? Was hilft, eine unheilbare Krankheit zu ertragen? Wie kann ich dennoch zuversichtlich meine Tage zählen?