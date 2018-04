Freiheit in der Fremde

Seit etwa 60 Jahren empfängt die evangelische Petruskirchengemeinde in Gießen Flüchtlinge aus aller Welt und engagiert sich dafür, dass sie in ihrer Stadt ein neues Zuhause finden können. Sie tut dies in alter biblischer Tradition. Davon berichtet die Geschichte der Ruth aus dem Alten Testament, die in diesem ZDF-Fernsehgottesdienst ebenso zur Sprache kommt wie Flüchtlingsschicksale aus unseren Tagen.