"Gemeinsam danken, gemeinsam bitten"

Wenn Pastor Burgard die Mitglieder seiner Gemeinden besuchen will, muss er weite Strecken fahren. Denn das Gebiet im Norden Namibias, für das er zuständig ist, ist ungefähr so groß wie das Saarland. Deshalb treffen sich die drei deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinden manchmal auch gar nicht in der Kirche, sondern feiern ihre Gottesdienste auf einer der Farmen im Einzugsbereich der Gemeinden.