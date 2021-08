Katholischer Gottesdienst

Mit diesen Fragen beschäftigt sich Pater Günter Reitzi in seiner Predigt. Der Orden der Predigerbrüder, so der eigentliche Name der Dominikaner, wurde 1216 gegründet. Anlass für Dominikus, den Gründer, war die Begegnung mit den Irrlehren seiner Zeit. Ihm wurde es zum Anliegen, durch gut ausgebildete Brüder den Menschen den Glauben an Jesus menschlich und angstfrei zu vermitteln.



Wissend, dass dieses Werk vom Gebet getragen sein muss, war die erste Gründung des Dominikus ein Frauenkloster – mit dem Auftrag, die Arbeit der Brüder durch ihr Gebet zu tragen. Das Leitwort des Ordens ist "contemplari et contemplata aliis tradere" – also: Betrachten, und das in der Betrachtung Erfahrene weitergeben. Viele Heilige – Gelehrte und Mystiker – prägen den Weg des Ordens. Um nur einige zu nennen: Thomas von Aquin, Albertus Magnus, Meister Eckhart, Johannes Tauler, Katharina von Siena und andere.