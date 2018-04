Ist der Weg das Ziel?

"Es gab Umwege, traurige Strecken und auch Irrwege", so Prof. Kopp in seiner Predigt. Spätestens am Ende des Lebens stellt sich die Frage, ob unser Leben uns zum Ziel brachte. Jesus sagt in seinen Abschiedsworten: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben."



Kann ich Jesus vertrauen? Kann ich ihm auf meinem Lebensweg zum Ziel folgen? Antworte ich ihm mit meinem Leben auf sein Lebensprogramm und seine Heilszusage?