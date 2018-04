Den Glauben an Gott und die Frohe Botschaft weiterzugeben, ist Aufgabe der ganzen Kirche und jedes einzelnen Christen - denn zu diesem Zweck hat Jesus seine Apostel berufen. "Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben", trägt er ihnen auf.



Wie aber ist das zu schaffen in einer Großstadtgemeinde und in einer Zeit der inneren Ruhelosigkeit eines jeden Einzelnen? Wie erreichen wir die Menschen in ihrem Leben, wie holen wir sie heraus aus ihrer Einsamkeit?



Die Gemeinde St. Maximilian liegt im traditionsreichen Münchner Glockenbachviertel und ist seit 1896 "Kirche vor Ort im Herzen der Großstadt". Pfarrer ist seit 1993 Rainer Maria Schießler, der über die Grenzen der Pfarrei hinaus für seine unkonventionelle Art der Glaubensverkündigung und den Dienst am Nächsten bekannt ist.