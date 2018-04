Was ist mir mein Glaube wert?

In Zeiten des Umbruchs, wenn Kirchen geschlossen oder gar abgerissen werden, ist das vielerorts ein ganz existenzielles Ereignis. Durch die Wahrnehmung solcher Veränderungen stößt der Mensch oft auf eine grundsätzliche Frage: Was ist mir persönlich eigentlich wichtig?



Bei der Vorbereitung seiner Predigt kamen dem Zelebranten auch Fragen an sich selbst. Das Evangelium handle von dem Mann, der einen kostbaren Schatz in einem Acker findet und alles veräußert, was er besitzt, um den Acker zu kaufen und so den Schatz zu gewinnen.



Solches Total-Engagement ist heute für viele kaum mehr nachvollziehbar, weder im alltäglichen Leben noch im kirchlichen Glaubensvollzug. Dabei bleibe es im Leben wichtig, wenn es darauf ankommt, auch mal alles auf eine Karte zu setzen.



St. Gabriel ist eine neugotische Kirche, die 1912 eingeweiht wurde. Wegen des damals kräftigen Gemeindezuwachses erfolgten nach wenigen Jahren bereits eine Erweiterung und der Bau des Kirchturms. Heute, nach einem starken Fusionsprozess, ist die Gemeinde Teil der Großpfarrei Liebfrauen mit insgesamt zirka 30.000 Mitgliedern, mitten in Duisburg. Zum Gemeindeteil St. Gabriel in Duisburg-Neudorf gehören viele junge Familien - ein besonderer Schwerpunkt der Seelsorge vor Ort - und durch die Nähe zur Uni auch viele Studierende.