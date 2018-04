Was ist Jesus für mich?

"Wir leben in einer Zeit, in der es viele Deutungen Jesu gibt und in der die Kirche gefühlt auf dem Rückzug ist", so Pfarrer Schnell in seiner Predigt. Gerade deshalb sei die persönliche Beantwortung dieser Frage von zunehmender Bedeutung. Es sei wichtig, "als seine Jüngerinnen und Jünger heute Auskunft geben zu können, wer dieser Jesus für jeden Einzelnen eigentlich ist".