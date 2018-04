SegensOrte - wo seid ihr?

Das Stichwort "SegensOrte" bewegt Propst Galluschke und seine Gemeinde nicht nur am Weltmissionssonntag. Das ganze Jahr über ist das ihr Motto. Den Duderstädtern geht es um Gemeinschaft und Kontakt. An besonderen oder alltäglichen Orten suchen sie die Begegnungen, "damit Gottes Segen in dieser Welt für die Menschen spürbar wird", sagt Propst Galluschke. Das sei eines der wichtigsten Programme der Christen, andere zu begleiten, aufzubauen und zu stärken, dort, wo sie stehen.



"Auch beim Fernsehgottesdienst wollen wir mit den Zuschauern und Mitfeiernden Orte in den Blick nehmen, an denen Menschen leben und unterwegs sind, die ein Segen für andere sein können", erklärt Propst Galluschke. Er ist sicher, "es gibt Räume und Begegnungen, die Menschen stärken, die die Welt verändern". In seiner Predigt möchte der erfahrene Seelsorger versuchen, der Spur des Segens zu folgen. Er möchte sichtbar machen, "wo sich auch heute ein Segens-Reich ausbreitet, das nach dem Markusevangelium mit den Aposteln nach der Auferstehung Jesu seinen Anfang nahm, aber heute oftmals gar nicht mehr so selbstverständlich und bewusst erkannt wird".