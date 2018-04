Echt sein, um Himmels Willen!

"Ich sehe in der Kirche viele Unzulänglichkeiten. Der Umgang mit Geld, aber auch die vielen Missbrauchsfälle der letzten Jahre", so Dekan Friedl. Es gebe aber auch viel Gutes, das Kritiker außer Acht ließen.



Für die dunklen Seiten des Lebens, der Kirche und der Welt will die Gemeinde in dem Gottesdienst Hoffnungslichter entzünden. Positive Glaubenszeugen, wie der Namenspatron der Pfullinger Kirche, der heilige Wolfgang, können Vorbild in solchen Konflikten sein, bekräftigt Dekan Friedl. Wolfgang, der spätere Bischof von Regensburg, ist um 924 nach Christus in Pfullingen geboren und hat sich in seinem Leben nicht davor gescheut, Missstände in seiner Kirche zu kritisieren.