Das Motto der Feier am letzten Tag des Jahres 2017 lautet "Unter einem guten Stern". Traditionell werden in Gernsheim am Silvestertag die Sternsinger gesegnet, bevor sie in den kommenden Tagen von Haus zu Haus ziehen und den Segen Gottes zu den Menschen bringen.



An der Nahtstelle zwischen altem und neuem Jahr blickt Pfarrer Markus Konrad zurück auf eine Zeit des Geführtworden-Seins und voraus auf eine Zeit des Geführtwerdens. Dankbarkeit und Zuversicht bilden die Brücke bei diesem Jahreswechsel, denn der Stern von Bethlehem zieht voran als guter Stern, der in Erinnerung ruft: "Ihr seid von guten Mächten wunderbar geborgen."



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von zwei Chören der Gemeinde und einem Bläserensemble, welche unter der Leitung von Erik Thrin für besinnliche, festliche und noch einmal weihnachtliche Musik sorgen.



Die stattliche Barockkirche St. Magdalena in der Stadtmitte von Gernsheim blickt auf eine über 250 Jahre alte Geschichte zurück. Die Kirche wurde in den letzten Kriegstagen fast völlig zerstört. Erst 1951 konnten die Katholiken in Gernsheim ihre Kirche wieder einweihen.