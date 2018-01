Meister - wo wohnst du?

Diese christlichen Gedanken stellt Kurat Bernd Kolodziejczak in den Mittelpunkt des Gottesdienstes. Die ehemalige Schuh- und Lederfabrik wurde in den 1930er Jahren zur Erlöserkirche umgebaut. Unkonventionelle Pfarrer und eine lebendige Gemeinde sind hier zu Hause.



Alle Menschen, egal welchen Glaubens, sind eingeladen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ob beim sonntäglichen "Pfarrkaffee" oder in den verschiedenen Gruppen der Gemeinde: Es wird "spürbar, dass wir miteinander lebendige Kirche sein wollen, die Freude ausstrahlt und begeistert", so das Motto des Seelsorgeteams der Erlöserkirche.



Nach dem Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer telefonisch unter der Nummer 0043 2622 26 627 mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen. Bitte beachten sie dabei den Auslandstarif.