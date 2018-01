Das Motto "Aufgeschlossen" nimmt Bezug auf den Petrus-Schlüssel. Es macht deutlich, dass im Jubiläumsjahr nicht 1000 Jahre alte Steine gefeiert werden, sondern die Gegenwart Gottes. Es soll ermutigen, eine Kirche aus lebendigen Steinen zu werden.



Für Dompropst Tobias Schäfer ist der Wormser Dom selbst wie ein Schlüssel, der Menschen einen Zugang zu Gott eröffnen kann. Ihm ist wichtig, dass sich die Domgemeinde als aufgeschlossene, lebendige Kirche präsentiert, als ein Ort, an dem Gott auch heute und in Zukunft Menschen begegnen kann.



Der Gottesdienst zum Auftakt des Jubiläumsjahres wird musikalisch von den Dombläsern und den verschiedenen Chören am Wormser Dom unter der Leitung von Domkantor Dan Zerfaß gestaltet.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19:00 Uhr Mitglieder der Domgemeinde unter der Nummer 0700/14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) telefonisch erreichen.