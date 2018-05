Abbé Franz Stock gilt als Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft. Quelle: dpa

Heute, an seinem 70. Todestag, steht er für "Menschlichkeit über Grenzen hinweg". Gestärkt durch seinen Glauben, habe Franz Stock es selbst in den ausweglosesten Situationen geschafft, Mensch zu bleiben, erklärt der Neheimer Pfarrer Stephan Jung.



Stock sei es gelungen, für seinen Nächsten da zu sein und so Grenzen zu überschreiten: Ländergrenzen ebenso wie Grenzen verschiedener Weltanschauungen. Dabei sei es damals tagtäglich um existenzielle Notlagen gegangen, so Jung. "Franz Stock ist ein Wegbereiter des europäischen Friedens. Nach den verheerenden Kriegen hat er sich unermüdlich für Versöhnung und Frieden eingesetzt, besonders zwischen den einstigen Erbfeinden Deutschland und Frankreich", betont Pfarrer Jung. Abbé Stock, wie er bis heute genannt wird, habe dies tun können, "weil er getragen war vom Glauben an den Gott, der bereit war, alles für die Menschen zu geben: seinen Sohn Jesus Christus. Gott überschreitet Grenzen, damit Zukunft möglich wird."