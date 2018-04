Barmherzig? So gut es eben geht ...

Pfarrer Maik Stenzel nimmt in seiner Predigt die Aussage aus der Apostelgeschichte der Bibel unter die Lupe. Dort heißt es, die Gemeinde der ersten Christen sei "ein Herz und eine Seele" gewesen. Er hat so seine Zweifel an der hier beschriebenen Einmütigkeit.



Der katholische Priester überlegt, wie die Aussage der Bibel in heutiger Begrifflichkeit besser dargestellt werden könnte. Hier findet er den Schlüssel zu einer richtig verstandenen Barmherzigkeit, die am heutigen Sonntag, der auch Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit genannt wird, im Mittelpunkt stehen soll.