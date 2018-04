Katholischer Gottesdienst

Kirche und Pfarrzentrum bilden in Kranebitten eine Einheit unter einem Dach, das in seiner Form an ein Zeltdach erinnert. Das "Haus Gottes" ist zugleich "Haus der Gemeinde" - der helle, runde Raum der Kirche aus Holz und Sichtbeton ist Hauskirche und Versammlungsort der Pfarrfamilie.



Die musikalische Gestaltung übernimmt der gemischte Chor Allerheiligen sowie die Kindergruppe von Kranebitten, begleitet von Chris & Chris.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde bis 19:00 Uhr telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während des Gottesdienstes bekannt gegeben. Beachten Sie dabei bitte den Auslandstarif für Österreich.