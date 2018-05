Katholischer Gottesdienst

"Wir wollen versuchen, die Mitfeiernden in die Welt Jesu zu entführen, um sich von seiner Person und seinen letzten Worten ansprechen und berühren zu lassen. Darin stecken Zusage und Ermutigung", sagt der 62-jährige Priester.



Die Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf gibt es seit 1933. Alle fünf Jahre wird die Passion aufgeführt, bisher 18 Mal, dargestellt von 320 Laiendarstellern. Rund 32 000 Zuschauer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien werden erwartet.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19:00 Uhr unter der Nummer 0700-14141010 (6 Cent/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) Mitglieder der Gemeinde in Sömmersdorf telefonisch erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.