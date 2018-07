Katholischer Gottesdienst

Es ist gut zu wissen, dass einer mitgeht, der uns hält, so Pfarrer Zimmer am Christophorus-Sonntag.



In Deutschland gibt es über das gesamte Bundesgebiet verteilt 40 Autobahnkirchen. Eine der schönsten ist die St. Christophorus-Kirche. Der Künstler Emil Wachter hat das Gotteshaus, das 1978 eingeweiht wurde, pyramidenhaft angelegt. Durch die farbigen Glasfenster wirkt die Autobahnkirche leicht und lichtdurchflutet. Als größte Einrichtung ihrer Art bietet die Kirche mit über 2000 Symbolen und Motiven in den Glasfenstern eine Fülle von biblischen und zeitgenössischen Bildern. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Kirchenchor Sandweier unter der Leitung von Erwin Droll gestaltet.



