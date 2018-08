Katholischer Gottesdienst

Das beliebte moderne Kirchenlied "Wenn das Brot, das wir teilen", das in den 80er Jahren vom damaligen Kirchenmusiker der Propsteigemeinde Kurt Gral geschrieben wurde und bald zum Lied der Gemeinde avancierte, wird dem Gottesdienst seinen inhaltlichen Rahmen geben. Jeder Dienst am Nächsten ist ein Stück Kirche - egal, ob in der Familie, der Obdachlosenhilfe oder bei der Integration von Menschen, die neu nach Leipzig gezogen sind und ihren Platz suchen. Eine lebendige, bunte Gemeinde erwartet den Gottesdienstzuschauer.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19:00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (sechs Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif) Mitglieder der Propsteigemeinde St. Trinitatis telefonisch erreichen. Weitere Informationen sind aktuell unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.