Katholischer Gottesdienst

Papst Franziskus hatte diesen Gedenktag für die katholische Kirche 2017 eigens eingeführt, um an die Solidarität unter den Menschen zu erinnern. Die Kirche antwortet auf große Not in den Einrichtungen der Caritas mit Liebe und Zuwendung. Sie ist mit Franziskus überzeugt, wer Notleidende wahrnimmt, findet Gott.



Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Chor und dem Bläserensemble der Stiftspfarre Neukloster.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während des Gottesdienstes bekannt gegeben. Beachten Sie dabei bitte den Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de