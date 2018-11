Katholischer Gottesdienst

Der Adventsgottesdienst wird aus einer barocken Saalkirche aus dem 18. Jahrhundert übertragen. Die Kirche in Mering in der Nähe von Augsburg wurde von Ignaz Baldauf ausgemalt und ist über die Stadtgrenzen hinaus für ihr farbenfrohes Deckenfresko bekannt.



Musikalisch wird der Gottesdienst von Organist Christian Schwarz und der Gemeinde sehr adventlich gestaltet. Es soll mitgesungen werden an diesem Tag der Freude: "Gaudete - freut euch!"



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitwirkenden bis 19:00 Uhr unter der Nummer 0700/ 14141010(6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarif abweichend) Angehörige der Pfarrei St. Michael telefonisch erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.