Katholischer Gottesdienst

Über Videoprojektionen und große Plakate sind die Tafelbilder beim Gottesdienst in der Turnhalle des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums Ursulinen optisch präsent - als Sinnbild des Weltjugendtages, wo sich Menschen aus aller Welt auf den Weg machen, um miteinander zu beten, um Gedanken auszutauschen, um Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Als Symbol des Aufbruchs ziehen zu Beginn des Gottesdienstes die Jugendlichen in Innsbruck in einer Art Demonstrationszug von ihren verschiedenen Schulen zum Ort der Feier.



Es musiziert die Schülerband des Privaten Oberstufenrealgymnasiums St. Karl Volders unter der Leitung von Marco Birkner. Schülerinnen und Schüler des Katholischen Oberstufenrealgymnasiums Kettenbrücke gestalten Plakate und Flyer, Schülerinnen und Schüler des Franziskanergymnasiums in Hall unterstützen das Motto bildlich.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während des Gottesdienstes eingeblendet. Beachten sie dabei bitte den Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen sind aktuell unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.