Katholischer Gottesdienst

"Das Licht, das den Menschen von Gott her geschenkt und zugesagt ist, bringt Hoffnung", sagt der 61-jährige Priester. "Wie schnell kann es gehen, dass mitten am Tag wie aus dem Nichts für einen persönlich dunkle Zeiten anbrechen, die mich bedrücken oder beinahe verzweifeln lassen, irgendein Schicksalsschlag." Ganz gleich, wie aussichtslos die Lage erscheine, Gott sei immer da mit seinem Licht und seinem Segen. Jeden und auch den letzten Schritt gehen wir im Lichte Gottes und nicht ohne seinen Segen.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19:00 Uhr unter der Nummer 0700-14141010 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) Angehörige der Gemeinde in Paderborn-Schloss Neuhaus telefonisch erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.