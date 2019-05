Der neue Mensch

GL 549, 1-3; EG 42 Es wird sein in den letzten Tagen



Kyrie A little Jazz Mass, Bob Chilcott



Gloria A little Jazz Mass, Bob Chilcott



GL 650, 2 Psalm 108 Ich will dich rühmen mein Gott und König



GL174, 6; EG 696 Halleluja



GL 184,1-3 Herr, wir bringen in Brot und Wein



Sanctus A little Jazz Mass, Bob Chilcott



GL 425,1-2,5; EG 427 Solang es Menschen gibt auf Erden



GL 389,1-2; EG 580 Dass du mich einstimmen lässt