Katholischer Gottesdienst

Mit der Gemeinde feiert Pater Erhard Rauch. Der Salvatorianerpater ist überzeugt, der Geist Gottes, der nach christlicher Tradition an Pfingsten die Jünger Jesu erfüllte, öffnet den Menschen bis heute Ohren und Herzen. So können sie einander verstehen und werden von Freude getragene Zeugen des Auferstandenen.



Beim festlichen Gottesdienst kommt auch die historische Sieber-Orgel der Michaelerkirche zum Einsatz. Die 300 Jahre alte Orgel des Orgelbauers Johann David Sieber ist ein Meisterwerk barocker Orgelbaukunst.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während des Gottesdienstes bekannt gegeben. Beachten Sie dabei bitte den Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de